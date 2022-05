Ampel-Koalition

Katja Mast. (dpa)

Der Weg dorthin dürfe kein Spießrutenlauf sein, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Mast, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man habe sich mit Grünen und FDP vorgenommen, sogenannten Gehsteigbelästigungen vor Beratungsstellen wirksame Maßnahmen entgegenzusetzen. Für Frauen in Schwangerschaftskonflikten seien diese - Zitat - "vermeintlichen Demonstrationen" schlicht unerträglich. Es könne nicht sein, dass in einer solch schweren Situation Druck auf Frauen ausgeübt werde, so Mast.

