Die Polizei nimmt Menschen fest, die vor dem Parlament in Wellington gegen eine Coronavirus-Impfpflicht protestieren. (dpa/ Mark Mitchell)

Sie hatten die Nacht über auf dem Gelände in Wellington kampiert. Nach Angaben der Polizei wurden 120 Personen festgenommen. Sie hätten sich gegen die Räumung des Protest-Camps gewehrt. Zudem blockierten zahlreiche Autos und Lastwagen wichtige Straßen im Zentrum der Stadt. Man sei unter anderem inspiriert von den Demonstrationen in Kanada, hieß es.

Dort behindern LKW-Fahrer bereits seit mehr als einer Woche den Verkehr unter anderem in der Hauptstadt Ottawa. Grund ist die seit Mitte Januar geltende Impfpflicht für Lkw-Fahrer. Ähnliche Kundgebungen soll es morgen in Frankreich geben. Die Polizei kündigte an, die Teilnehmer nicht nach Paris durchzulassen.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.