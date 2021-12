Polizisten und Demonstranten bei den Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in Wien (Florian Wieser / APA / dpa)

In Brüssel beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an einer Demonstration. Bereits gestern protestierten in Wien nach Angaben der Polizei mehr als 40.000 Menschen gegen die allgemeine Impfpflicht, die Österreich im Februar einführen will. Es gab nach Angaben der Polizei mindestens fünf Festnahmen. Zu Demonstrationen kam es auch in Italien und in den Niederlanden.

In Luxemburg stürmten Demonstranten nach Kundgebungen gegen die Corona-Politik einen Wintermarkt. Sie hätten die Zugangsregeln für den Markt missachtet und Absperrgitter weggeschoben, teilte die Polizei mit. Es sei zu leichten Ausschreitungen gekommen. Der Weihnachtsmarkt wurde geschlossen.

