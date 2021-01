In ganz Russland sind mehr als 4.500 Menschen festgenommen worden. Das sind sogar noch mehr als vor gut einer Woche. Mancherorts soll es in den Polizeistationen schon gar keinen Platz mehr geben. Das spricht einerseits für die Furchtlosigkeit derer, die trotz aller Einschüchterungen wieder auf die Straße gegangen sind. Es spricht aber auch dafür, dass die Polizeiführungen Russlands sich vorgenommen hatten, an diesem Sonntag härter vorzugehen.

Folglich gibt es nun Bilder von blutenden Nasen in Sankt Petersburg. Und folglich hört man, aus Moskau zum Beispiel, die Schreie von Demonstranten, denen von Polizisten aus Elektroschockern eine Ladung Strom durch den Körper gejagt wurde, um sie gefügig zu machen. Sollte es in der nächsten Woche wieder Proteste geben, gibt es keinen Grund, anzunehmen, dass die sogenannten Sicherheitsorgane, die in Wirklichkeit vor allem Unsicherheit verbreiten, weicher vorgehen werden.

(picture alliance/dpa/MAXPPP )Populismus und Nationalismus: Nawalnys politische Agenda

Alexej Nawalny ist Russlands bekanntester Oppositioneller, mit seinen Anti-Korruptionsvideos erreicht er ein Millionenpublikum. Aber seine politischen Positionen sind bis heute weitgehend unklar – und Nawalnys nationalistische Vergangenheit wirft noch immer Fragen auf.

Die Polizei und die Nationalgarde dienen in Russland nicht dazu, Rechte von Bürger*innen zu schützen, sondern sie dienen dazu, den Willen einer Staatsmacht auf der Straße durchzusetzen. Deren unbedingter Wunsch ist es, dass wieder Ruhe und politische Apathie einkehren, damit sich die herrschende Clique und ihre besten Kumpels weiter ungestört bedienen können an den Reichtümern dieses großen Landes.

Den Protestierenden fehlt eine Struktur

Es ist gut möglich, dass ihr das gelingt. Zwar wird in den größeren und großen Städten ein Teil einer jungen Generation von Menschen sichtbar, die mit dem immer gleichen schablonenhaften, paternalistischen Gehabe des russischen Präsidenten nichts anfangen können, doch das allein wird nicht reichen. Den Protestierenden fehlt eine Struktur: Ihre Proteste müssten dezentral werden, sie bräuchten Symbole, an denen sie sich untereinander erkennen, und politische Ziele. Schaffen sie all dies nicht in den nächsten Wochen, dann verläuft sich diese Protestwelle so wie all die anderen vor ihr auch.

(TASS)Politische Karriere auf Instagram: Alexej Nawalny, Popstar der sozialen Medien

Vielen gilt er als mutiger Held, andere sehen ihn kritisch. Eines ist Alexej Nawalny ganz sicher: Ein Social-Media-Star. Fast täglich postet er aus seinem Leben, auf Instagram, Youtube oder Twitter – scheinbar sogar noch aus dem Gefängnis. Eine sorgfältig entwickelte Marketingstrategie.

Dabei brauchen die Protestierenden nichts Neues zu erfinden: Im Grundsatz könnten sie sich viel von den Demonstrationen im ungleich kleineren Nachbarland Belarus abschauen. Zwar hält sich dort Alexander Lukaschenko weiter durch Gewalt an der Macht, doch die große Mehrheit im Land hat begriffen, dass ihm die breite Unterstützung im Volk längst fehlt. Wer sich Ähnliches für Russland wünscht, sollte besser damit rechnen, dass das lange dauern kann.

Alexej Nawalnyj wird dieses zweite Protestwochenende nicht viel nützen. Er erwartet übermorgen die Verhandlung, bei der es darum geht, ob er längere Zeit in Haft bleibt. Der russische Staat, der wesentlich auf Stärke, Macht und Obrigkeit beruht, wird nirgends den Eindruck entstehen lassen, er gebe klein bei. Und er wird Nawalnyj bis zu den Parlamentswahlen im September nicht in die Freiheit entlassen, denn: Ein Oppositionsführer, der sich womöglich noch auf eine Bühne stellen kann und Reden hält? Undenkbar.

Solange die Mehrheit weiter den Mund hält, wird sich nichts ändern

Die Parlamentswahlen heißen selbstverständlich nur so; sie werden keine Wahlen im eigentlichen Wortsinn sein: Dem Kreml loyale Kandidaten werden vorausgewählt und dann wird solange gefälscht, bis das Ergebnis passt. Aber das Regime benötigt, um sich selbst zu erhalten, nun einmal in dichtem Takt pseudodemokratische Massenveranstaltungen, die seine vermeintliche Festigkeit und Stabilität untermauern.

Das klappt in Russland unter dem Strich nun schon seit Jahrzehnten recht zuverlässig, auch, weil sich so viele Menschen längst in ihre apolitische Nische verzogen haben. Solange diese erhebliche Mehrheit weiter den Mund hält, wird sich nichts ändern.

Thielko Grieß (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Thielko Grieß, geboren in der Nähe von Osnabrück, hat Kultur-, Politik- sowie Medienwissenschaften in Leipzig, Ljubljana und Jena studiert. Während des Studiums hat er in verschiedenen Hörfunkredaktionen des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle und Magdeburg sowie als freier Mitarbeiter für das Deutschlandradio gearbeitet. Er war im Gründungsteam der Nachrichtenredaktion von DRadio Wissen und hat beim Deutschlandradio volontiert. Danach hat er im Deutschlandfunk u. a. die Frühsendung "Informationen am Morgen" moderiert. Nach einem Studienaufenthalt an der Staatlichen Universität im russischen Nowosibirsk berichtet er seit Februar 2017 aus dem Studio Moskau über Russland, Weißrussland, den Kaukasus und Zentralasien.