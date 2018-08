Zwölf Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Transporter in der süditalienischen Provinz Foggia ums Leben gekommen.

Alle Opfer sind ausländische Feldarbeiter, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Menschen seien in dem Transporter von Feldern zurückgekehrt, auf denen sie Tomaten gepflückt hatten. Italiens Vize-Premierminister Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung sprach den Opfern sein Mitgefühl aus.



Bereits am Samstag hatte es nahe der Provinzhauptstadt Foggia einen ähnlichen Unfall gegeben: Vier afrikanische Feldarbeiter kamen dabei ums Leben, vier weitere wurden verletzt.



In der Region sind jeden Sommer tausende Arbeitskräfte aus verschiedenen afrikanischen Staaten sowie aus Polen, Bulgarien und Rumänien bei der Tomatenernte unter sengender Sonne eingesetzt. Häufig sind sie in Elendsquartieren untergebracht und Machenschaften der Mafia ausgesetzt.

Gewerkschaften und Vereinigungen zur Unterstützung der ausländischen Arbeiter verlangen seit Jahren ein System öffentlicher Verkehrsmittel in der Haupterntesaison.



Auf einer Versammlung hatten gestern dutzende afrikanische Erntearbeiter beschlossen, am Mittwoch in den Streik zu treten. Aboubakar Soumahoro, Delegierter der Basisgewerkschaft USB, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Landarbeiter würden bei einem "Marsch für würdige Arbeitsbedingungen" von den Feldern bis zur Stadt Foggia laufen.