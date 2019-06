In der syrischen Provinz Idlib haben Regierungstruppen einen türkischen Militärposten angegriffen.

Das türkische Verteidigungsministerium sprach in Ankara von gezieltem Artilleriebeschuss und erklärte, man habe mit schweren Waffen zurückgefeuert. Die Türkei werde syrische Angriffe auf ihre Truppen nicht dulden.



Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien flogen syrische Kampfflugzeuge in der von Rebellen kontrollierten Enklave rund 42 Angriffe. Einer davon habe den türkischen Beobachtungsposten getroffen.



In Idlib, wo eigentlich ein Waffenstillstand gelten sollte, führt das syrische Militär seit Ende April eine Offensive zur Vertreibung der Rebellen. Diese werden von der Türkei unterstützt.