Im Norden Syriens hat der Konflikt zwischen den Regierungstruppen und der Türkei eine neue Stufe erreicht.

Durch einen Luftangriff in der Provinz Idlib wurden gestern Abend mindestens 33 türkische Soldaten getötet. Die Regierung in Ankara machte die syrische Armee dafür verantwortlich und befahl Angriffe auf syrische Stellungen. Ein Sprecher der Partei von Präsident Erdogan forderte die internationale Gemeinschaft und die Nato auf, der Türkei Beistand zu leisten. Außerdem ließ er erkennen, dass Ankara den syrischen Flüchtlingen die Grenze in Richtung EU öffnen könnte. Angesichts der aktuellen Lage könne man die Menschen nicht mehr aufhalten, erklärte der AKP-Sprecher.



Das US-Außenministerium teilte mit, man stehe zur Türkei und prüfe Optionen, ihr zu helfen. UNO-Generalsekretär Guterres forderte einen sofortigen Waffenstillstand.



Die Provinz Idlib gilt als letztes noch von Aufständischen kontrolliertes Gebiet in Syrien. Die Türkei und Russland hatten vereinbart, dort eine Deeskalationszone einzurichten. In den vergangenen Wochen rückte das syrische Militär jedoch mit Unterstützung aus Moskau vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind fast 950.000 Menschen auf der Flucht.