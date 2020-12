Die chinesische Regierung hat ihre umstrittenen Internierungslager in der Provinz Xinjiang nach Recherchen von Buzzfeed weiter ausgebaut. Demnach gibt es mehr als 100 neue Einrichtungen, auf deren Gelände auch Fabrikgebäude errichtet wurden. Diese dienen demnach sehr wahrscheinlich für Zwangsarbeit.

Für ihre vierteilige Recherche, die seit August läuft, haben die Journalisten eine Vielzahl von Satellitenbildern ausgewertet. Im jetzt veröffentlichten vierten Teil stützen sie sich auch auf Interviews mit ehemaligen Insassen. Im Rahmen der Recherchen dokumentierte Buzzfeed hunderte von Einrichtungen, in denen Angehörige von muslimischen Minderheiten wie den Uiguren und Kasachen festgehalten werden. Mindestens 135 Einrichtungen verfügen über Fabrikgebäude.

Rasante Expansion der Internierungslager

Die Expansion der Anlagen verläuft rasant: Allein im Jahr 2018 seien Gebäude auf einer Fläche von rund 18 Millionen Quadratmetern errichtet worden. Ehemalige Inhaftierte hätten davon berichtet, dass sie in den Fabrikanlagen arbeiten mussten. Auf die Frage, ob sie dafür entlohnt worden seien, hätten sie nur gelacht.



Alle Fabrikanlagen in Xinjiang wiesen ähnliche Merkmale auf, heißt es bei Buzzfeed. Sie seien typischerweise lang und rechteckig und ihre Metalldächer in der Regel hell gefärbt - oft blau, manchmal rot. Im Gegensatz zu typischen Haftgebäuden wiesen die Fabriken Stahlrahmen auf, die sich schnell errichten ließen. Der Stahlrahmen sei stabil genug, um das Dach ohne Innenstützen zu halten. Auf diese Weise sei im Inneren mehr Platz für große Maschinen oder Fließbänder.

Kreative Recherche mit Kartenmaterial

Bereits im Sommer hatte Buzzfeed die Existenz hunderter chinesischer Lager aufgedeckt. China hält die Informationen zu seinem Internierungsprogramm fest unter Verschluss. Es wurde bislang die Existenz von rund 1.200 Lagern für Uiguren in China vermutet, bekannt waren bis zu den Recherchen von Buzzfeed jedoch nur wenige Standorte.



China bestreitet kategorisch, dass es sich um Internierungslager handelt. Vielmehr seien die Einrichtungen Bildungs- und Trainingszentren, die auch der Bekämpfung von Terrorismus dienten.



Für die Entdeckung der Lager griffen die Journalisten auch auf Kartenmaterial zurück. So berichteten sie, dass sie zunächst ein bereits bekanntes Lager auf dem chinesischen Kartendienst Baidu Maps untersucht hätten. Dabei sei ihnen aufgefallen, dass bei einer gewissen Vergrößerung eine blanke Kachel über dem Gebiet zu sehen war. Zoomte man näher hinein oder hinaus, verschwand die auffällige Fläche. Offenbar handelte es sich um Zensur-Kacheln. Die Journalisten machten in der uigurischen Region Xinjiang über fünf Millionen von ihnen ausfindig.

Strategische Areale unter "Zensurkacheln"

Es zeigte sich, dass unter den Kacheln strategische Areale lagen. Das habe ein Vergleich mit aktuellem Kartenmaterial von Google Earth, der Europäischen Weltraumorganisation und Planet Labs erkennbar gemacht. Sie fanden Militärbasen, Minen, Kraftwerke und Gefängnisse, darunter auch die bereits bekannten Internierungslager.



Die Journalisten konzentrierten sich auf zensierte Orte und suchten sich passende Rahmenbedingungen. Hierzu zählten etwa die Nähe zu einer Stadt und einer Hauptstraße. Übrig blieben rund 50.000 Areale, die dann weiter abgeglichen wurden. Schließlich ergaben die Recherchen hunderte Internierungslager, von denen einige bis zu 10.000 Menschen fassen können.



Zuletzt hatte die US-Denkfabrik Center for Global Policy über Zwangsarbeit auf Baumwollfeldern in Xinjiang berichtet. Sie berief sich dabei auf US-Regierungsangaben. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und Forschern sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in Lagern eingesperrt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.