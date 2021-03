In der Affäre um Provisionszahlungen für Geschäfte mit Corona-Schutzmasken ist die Union weiter mit der Aufklärung beschäftigt. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sehen das Vertrauen der Menschen in die Politik beschädigt. Gesundheitsminister Spahn weist Vorwürfe an seine Behörde zurück.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Frei, sagte im Deutschlandfunk, das Vertrauen der Menschen in die Demokratie sei durch unanständiges Verhalten Einzelner schwer in Bedrängnis geraten. Nun müsse darauf geachtet werden, dass solche Dinge in Zukunft nicht mehr passieren könnten. Den Vorwurf, die Union habe das kürzlich beschlossene Lobbyregister lange verhindert, wies Frei zurück. Die SPD habe die Verabschiedung des im September eingebrachten Gesetzentwurfs verzögert.

"Schwerste Krise seit der Spendenaffäre"

Seine Amtskollegin Connemann hatte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, dass sich die CDU in der schwersten Krise seit der Spendenaffäre befinde. Nur wenn man mit aller Konsequenz und Härte reagiere, werde man wieder Vertrauen zurückgewinnen können.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Vorwürfe an sein Ministerium zurückgewiesen. Man habe Angebote nach "standardisierten Verfahren" geprüft, sagt der CDU-Politiker im ZDF. Der Bundesrechnungshof prüfe die Maskenbeschaffung auf Bitte des Bundestages schon seit September. Hinweise vieler Abgeordneter auf mögliche Lieferanten seien in der damaligen Mangelsituation richtig gewesen, fügte Spahn hinzu. "Was gar nicht geht" sei die persönliche Bereicherung Einzelner bei diesen Bestellungen.

"Fehlverhalten Einzelner"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sprach vom Fehlverhalten Einzelner. Keine Partei sei davor gefeit, sagte der Grünen-Politiker. Die Bundesvorsitzenden der Grünen, Baerbock und Habeck, hatten dagegen von einem strukturellen Problem der Union gesprochen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Mützenich, forderte im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" etwa eine Verschärfung beim Lobbyregister sowie eine Ausweitung der Anzeigepflichten bei Nebentätigkeiten.



Hintergrund sind die Vorwürfe gegen die Unionsabgeordneten Nüßlein und Löbel. Sie sollen über Beratungsunternehmen hohe Provisionen für die Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken bezogen haben. Sie kündigten ihre Austritte aus der CSU beziehungsweise der CDU an.



Um die "Maskenhändler im Bundestag" geht es auch in der aktuellen Folge des Dlf-Politikpodcasts.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.