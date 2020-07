Im Prozess um den Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale hat der Angeklagte die Tatvorwürfe grundsätzlich eingeräumt.

Der 28-Jährige schilderte zum Auftakt des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht in Magdeburg, wie er versucht habe, mit Waffen und Sprengstoff in das jüdische Gotteshaus einzudringen. Nach Angaben von Prozessbeobachtern äußerte sich der Mann wiederholt rassistisch.



Dem Angeklagten wird unter anderem zweifacher Mord und versuchter Mord in 68 Fällen vorgeworfen. Ihm wird zur Last gelegt, am 9. Oktober vergangenen Jahres während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht zu haben, bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er den Ermittlungen zufolge eine Frau auf der Straße und einen Mann in einem Imbiss. Der Angeklagte soll aus antisemitischen und rassistischen Motiven gehandelt haben.

Zentralrat der Juden: lückenlose Aufklärung

Der Zentralrat der Juden forderte eine lückenlose Aufklärung der Tathintergründe. Im Prozess müsse auch der Frage nachgegangen werden, ob der Attentäter Unterstützer hatte und in rechte Netzwerke eingebunden war, sagte Zentralratspräsident Schuster. Ein klares Urteil könne ein deutliches Signal gegen Gewalt und Rechtsextremismus in Deutschland setzen. Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek. Das Urteil sollte deutlich machen, dass Rassismus keine Meinung sei, sondern im schlimmsten Fall töte, sagte Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Landtag von Sachsen-Anhalt, Striegel, räumte mit Blick auf den Tathergang Versäumnisse der Sicherheitsbehörden ein. So habe es bei der Polizei keinerlei Kenntnis darüber gegeben, dass in der Synagoge ein großer Gottesdienst gefeiert wurde, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Hier müsse es in Zukunft mehr Informationsaustausch geben. Der Kontakt zwischen Polizei und jüdischer Gemeinde sei aber schon intensiver geworden.



