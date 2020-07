Im Prozess um den Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale hat der Angeklagte die Tatvorwürfe grundsätzlich eingeräumt.

Der 28-Jährige schilderte zum Auftakt des Verfahrens in Magdeburg, wie er versucht habe, mit Waffen und Sprengstoff in das jüdische Gotteshaus einzudringen. Nach Angaben von Prozessbeobachtern äußerte sich der Mann wiederholt rassistisch. Ihm werden unter anderem zweifacher Mord und versuchter Mord in 68 Fällen vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.



Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg findet wegen des großen öffentlichen Interesses und aus Sicherheitsgründen im größten Verhandlungssaal Sachsen-Anhalts in Magdeburg statt. Er wird heute fortgesetzt.