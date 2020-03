Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat den Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Syrer aufgehoben, der sich als mutmaßliches Mitglied der IS-Terrororganisation verantworten muss.

Zur Begründung hieß es, man sehe keinen dringenden Tatverdacht mehr. Maßgeblich für die Aufhebung des Haftbefehls war, dass die Ehefrau des Angeklagten nicht mehr aussagen wollte. Sie hatte ihn im Ermittlungsverfahren noch belastet. Dazu kämen Zweifel an den Angaben eines weiteren Belastungszeugen, erklärte das Gericht. Ein Urteil in dem Prozess wird Anfang April erwartet. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich 2013 dem IS in Syrien angeschlossen zu haben.