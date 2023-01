Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionspolitikerin, hier bei einer Rede vor dem Europäischen Parlament im Novermber 2021 (Julien Warnand/EPA / POOL/AP/dpa)

Der 40-Jährigen und vier Mitangeklagten werden unter anderem Hochverrat und eine - wie es hieß - "Verschwörung zur verfassungswidrigen Machtergreifung" zur Last gelegt. Tichanowskaja, die derzeit in Litauen lebt, hatte den Prozess im Vorfeld als Farce und persönliche Rache des autoritären Staatschefs Lukaschenko bezeichnet. Sie wisse noch nicht einmal, was ihr sogenannter Anwalt vor diesem Gericht tun werde und wie er sie verteidigen wolle.

In Belarus waren nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2020 Massenproteste ausgebrochen, die Lukaschenko gewaltsam niederschlagen ließ. Tausende Menschen wurden festgenommen oder flohen ins Ausland.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.