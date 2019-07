Der langjährige Chef des Sinaloa-Drogenkartells, Joaquín Guzmán, genannt "El Chapo", muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Das Strafmaß wurde heute von einem Gericht in New York verkündet. Demnach wurde der 62-Jährige zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt. Guzmán darf zudem keinen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen.

Das Gericht forderte Guzmán auf, 12,6 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Laut Schätzung der Staatsanwaltschaft entspricht die Summe den Einnahmen aus den illegalen Drogengeschäften. Es war einer der größten Drogenprozesse in den USA.



Die Jury hatte Guzmán bereits im Februar in allen zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Todesstrafe war nach einer Einigung zwischen den USA und Mexiko, von wo aus Guzmán nach seiner Festnahme ausgeliefert worden war, ausgeschlossen.