Der Prozess gegen die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof verzögert sich, weil die 96-Jährige flüchtig ist.

Es sei ein Haftbefehl ausgestellt worden, teilte das Landgericht im schleswig-holsteinischen Itzehoe mit. Der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin der Leitung des NS-Konzentrationslagers Stutthof hätte am Vormittag beginnen sollen. Die 96-Jährige ist wegen Beihilfe zum Mord und versuchtem Mord in mehr als elftausend Fällen angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft arbeitete sie in dem Lager von 1943 bis '45 als Stenotypistin und Schreibkraft.

