Die vor dem Landgericht Iztehoe angeklagte ehemalige Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof befindet sich nach ihrer vorübergehenden Flucht jetzt in Untersuchungshaft.

Das ordnete das Landgericht Itzehoe am Abend an. Die 96-Jährige war zuvor per Haftbefehl gesucht worden, weil sie nicht zu der Verhandlung erschien. Nach Angaben des Gerichts hatte sie sich am frühen Morgen an ihrem Altenheim von einem Taxi wegfahren lassen. Sie wurde später an der nördlichen Hamburger Stadtgrenze gefasst.



Der Prozess gegen die frühere Sekretärin der Leitung des Konzentrationslagers hätte am Vormittag beginnen sollen. Die Frau ist wegen Beihilfe zum Mord und versuchtem Mord in mehr als elftausend Fällen angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft arbeitete sie von 1943 bis '45 in dem Lager. Sie hatte im Vorfeld des Prozesses bereits erklärt, nicht erscheinen zu wollen.



Das Internationale Auschwitz-Komitee kritisierte angesichts der zwischenzeitlichen Flucht die deutsche Justiz. Diese hätte die Angeklagte zum Prozess bringen müssen. Die Flucht sei eine zynische Verachtung der Holocaust-Überlebenden, aber auch des Rechtsstaats.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.