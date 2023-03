Jesidisches Mädchen

Der Prozess gegen Jennifer W. wird neu verhandelt (Sven Hoppe / dpa)

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlruhe. Es geht um den Tod eines jesidischen Mädchens im Jahr 2015, das in sengender Hitze angekettet worden war und später starb. Die aus Niedersachsen stammende Frau, die sich dem IS angeschlossen hatte, soll dabei tatenlos zugesehen haben. Das Oberlandesgericht München hatte sie deshalb zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hält diese Strafe für zu niedrig und hatte Revision in Karlsruhe eingelegt.

