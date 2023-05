Im Iran beginnt der Prozess gegen die beiden Journalistinnen, die als erste über den Tod von Mahsa Amini berichteten. Der Fall war der Auslöser der Proteste, die im Herbst begannen. (picture alliance / abaca / SalamPix)

Die Journalistin Nilufar Hamedi veröffentlichte damals ein Foto von Aminis trauernden Eltern und machte den Fall damit publik. Ihre Kollegin Elahe Mohammadi berichtete über die Beerdigung der Kurdin. Das Regime wirft beiden Frauen Propaganda gegen den Staat und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit vor.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der Prozess gegen Elahe Mohammadi begann unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Revolutionsgericht in Teheran. Am Dienstag soll auch der Prozess gegen Nilufar Hamedi beginnen. Beide Journalistinnen sind seit mehr als acht Monaten in Haft. Die Zeitungen "Shargh" und "Hammihan", für die sie berichteten, weisen alle Anschuldigungen gegen die beiden Frauen zurück.

