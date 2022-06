Amtsgericht Dresden

Was wird gegen Extremismus unter Justizbeamten getan? (picture alliance / dpa / Thomas Eisenhuth)

Aus rassistischen Motiven sollen sie mehrfach ausländische Gefangene geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schwere Körperverletzung im Amt vor. Mit den Taten sollen sie in einer Chatgruppe geprahlt haben.

Daraus soll unter anderem ein Übergriff auf einen Gefangenen hervorgehen, der bereits in einem sogenannten "besonders gesicherten Haftraum" untergebracht war. Der ausländische Gefangene habe sich, so die Anklage, in der Zelle hinter einer Matratze versteckt. Focus Online zitiert aus den Chats der JVA-Bediensteten zu dem Vorfall: "Tür auf, wir rein. Plötzlich fiel doch die Matratze um und wir haben uns alle drei so erschrocken, dass reflexartig die rechte Gesichtshälfte des Delinquenten massiert wurde ... als federleichte 88 kg auf seinem Kopf in Stellung gegangen sind, wurden ihm anschließend sämtliche Gelenke massiert und die Nieren ausgeklopft..."

Diskussion über Rechtsextremismus bei JVA-Beamten

Nun gibt es eine Diskussion darüber, wie verbreitet rechtsextremistische Ansichten unter den Bediensteten der Justizvollzugsanstalten sind. Im "Lagebericht zu Rechtsextremisten, 'Reichsbürgern' und 'Selbstverwaltern' in Sicherheitsbehörden" des Bundesamts für Verfassungsschutz werden Daten zu JVA-Bediensteten nicht erfasst. Würde man dies jedoch tun, sagt Clara Bünger, Abgeordnete der Linken im Bundestag, würde man vermutlich mehr Fälle finden. "Aus meiner Sicht handelt es sich hier nicht um Einzelfälle, sondern es ist schon ein strukturelles Problem, welchem bisher sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde."

René Müller, Vorsitzender der Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten, sieht bei seinen Mitgliedern dagegen keine strukturellen Probleme. "Jeder Fall ist einer zu viel, ganz klar. Und natürlich bringen gerade diese Einzelfälle, die wir zu verzeichnen haben, die Mitarbeiter des gesamten Justizvollzugs in Verruf. Und deswegen sage ich, diese Fälle gehören konsequent verfolgt und konsequent aus dem Dienst entfernt."

Jens Borchert hat selbst elf Jahre lang im Gefängnis gearbeitet und ist nun Professor für Sozialarbeitswissenschaft mit Schwerpunkt Kriminologie an der Hochschule Merseburg. Man könne davon ausgehen, dass die meisten JVA-Bediensteten nicht rechtsextrem seien und sich stattdessen Mühe gäben, für Demokratie einzustehen, sagt er. Dennoch sieht er in Gefängnissen spezielle, strukturelle Probleme. Die Bediensteten erlebten die Gefangenen in einer ganz besonderen abgewerteten Rolle, nämlich definiert über ihre Straftat. Zusätzlich nähmen sie die Gefangenen als Gruppe wahr, so Borchert.

Welche Möglichkeiten haben Häftlinge?

René Müller von der Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten weist auf das Beschwerderecht der Gefangenen hin. "Dem wird auch konsequent nachgegangen. Oder aber Strafanzeige erstellen, und in solchen Fällen wird auch konsequent die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil solche Leute gehören nicht in den öffentlichen Dienst, nicht in den Vollzug."

Heike Kleffner, Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hat andere Erfahrungen gemacht. "Die Erfahrungen aus den Fällen, die wir kennen, zeigen eigentlich auch, dass diese Beschwerdewege nicht funktionieren. Dort, wo Gefangene sich beschweren, werden sie zusätzlich als Querulanten, als Nestbeschmutzer etc. behandelt und weiteren Schikanen ausgesetzt. Nur dann, wenn Gefangene sich über ihre Anwälte oder Anwältinnen versuchen zu wehren, gibt es überhaupt eine Chance."

Zufällig Chatgruppe entdeckt

So sei es nicht verwunderlich, dass viele Ermittlungen erst eingeleitet werden, wenn die Staatsanwaltschaften zufällig auf Chatgruppen stoßen. Im Fall der fünf vor dem Amtsgericht Dresden angeklagten Beamten kamen die Strafermittlungsbehörden den mutmaßlichen Tätern nur auf die Schliche, weil einer von ihnen seinen Zugang zu Dienstgeheimnissen missbrauchte. Ein Justizvollzugsbeamter hatte den Haftbefehl eines ausländischen, letztlich unschuldigen Tatverdächtigen an Rechtsextreme weitergeleitet. Diese wiederum veröffentlichten den Haftbefehl auf Facebook.

In allen Bundesländern müssen sich angehende JVA-Beamte zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Die meisten Bundesländer fordern darüber hinaus einen Auszug aus dem Bundeszentralregister an, in dem Verurteilungen gespeichert sind.

Kenntnisse der Bundesländer

Der Deutschlandfunk hat alle 16 Landesjustizministerien nach ihren Erkenntnissen zu Straf- und Disziplinarverfahren aufgrund der politischen Einstellung von Justizvollzugsbediensteten gefragt . Das Problembewusstsein ist offenbar unterschiedlich ausgeprägt. Nordrhein-Westfalen führt in der eigens für die Gefängnisse zuständigen Justizvollzugsdirektion des Ministeriums keine Statistiken, heißt es auf Anfrage. Die Justizministerien in Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen wissen mehr: Sie haben einen Überblick, gegen wie viele Justizvollzugsbeamte Verfahren laufen. So wurden nach Auskunft dieser Ministerien seit 2010 mindestens 35 Disziplinarverfahren aufgrund einer mutmaßlich verfassungsfeindlichen Einstellung eingeleitet. In Baden-Württemberg sind seitdem sieben Bedienstete verurteilt worden, meistens wegen Volksverhetzung oder wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Aktuell laufen dort gegen neun weitere JVA-Beamte Disziplinarverfahren.

Eine strukturelle Datenerhebung zu Rechtsextremismus in Justizvollzugsanstalten wird es wohl bis auf Weiteres nicht geben. Das Bundesinnenministerium teilte auf Anfrage mit, dass es aktuell nicht plant, die Justizvollzugsanstalten in den Lagebericht des Bundesamts für Verfassungsschutz miteinzubeziehen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.