Das Oberlandesgericht in Koblenz (picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Syrer vor, in seinem Heimatland im Jahr 2015 an der Hinrichtung von Menschen beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautet unter anderem auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen und Mord. Der Mann wurde im März 2023 in Mainz verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.