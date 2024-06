Vorwurf der "Spionage"

Prozess gegen US-Reporter Gershkovich beginnt in Russland - "Wall Street Journal" prangert fingierte Vorwürfe an

Seit mehr als einem Jahr sitzt der US-Reporter Evan Gershkovich in Russland in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft dem Moskau-Korrespondenten des "Wall Street Journal" Spionage vor. In Jekaterinburg hat jetzt der Prozess begonnen.