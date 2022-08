Videoblogger

So präsentiert sich Nikolai N. einst in seinem YouTube-Kanal "Der Volkslehrer". (Screenshot / YouTube )

Mehr als ein Dutzend seiner Anhänger waren zu der Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten gekommen. Der Richter wies sie vorsorglich darauf hin, dass er Meinungsäußerungen wie Klatschen nicht akzeptiere und dies Konsequenzen habe. Bei seiner Aussage bekannte sich der 42-Jährige zur "rechten Szene".

Er wegen einer Reihe von Straftaten vor Gericht. In einem Fall wird ihm vorgeworfen, auf seinem Youtube-Kanal ein Interview veröffentlicht zu haben, in dem eine verurteilte Volksverhetzerin den Holocaust leugnete. In einem anderen Fall habe er in einem Video einen Mann bewusst in seiner jüdischen Identität angreifen wollen. Zudem habe er im Internet Bilder einer Person verbreitet, die den Hitlergruß zeige. Die Anklage spricht vom Verbreiten von Propagandamitteln und vom Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem soll Nerling eine Veranstaltung durch laute Zwischenrufe gestört und eine Person verletzt haben. In diesem Zusammenhang werden ihm Hausfriedensbruch und Körperverletzung vorgeworfen. Des Weiteren geht es um Beleidigung, Sachbeschädigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

Für den Strafprozess sind bislang zwei Verhandlungstage vorgesehen. Das Land Berlin hatte den Mann vor mehreren Jahren wegen rechtsextremer Positionen aus dem Dienst als Grundschullehrer entlassen.

