Die chinesische Polizei hat die Unterstützer des Menschenrechts-Anwalts Wang Quanzhang daran gehindert, eine Petition an die Justizbehörden zu übergeben.

Rund 30 Beamte verwehrten seiner Frau Li Wenzu und weiteren Helfern Zugang zum Obersten Gericht, wo sich der Angeklagte seit dieser Woche wegen angeblicher Staatsgefährdung verantworten muss. In der Petition werden den Behörden juristische Verstöße vorgeworfen. So soll der Bürgerrechtler seit seiner Inhaftierung vor drei Jahren weder Kontakt zu seiner Familie noch zu einem Anwalt gehabt haben. Das Gericht in Tianjin erklärte dazu, Wangs Prozess sei rechtmäßig in nicht öffentlicher Sitzung geführt worden, weil es darin um Staatsgeheimnisse gehe. - Wang ist einer von mehr als 200 Anwälten und Menschenrechtsaktivisten, die bei einer großen Razzia 2015 festgenommen wurden. Er war Mitarbeiter der Kanzlei Fengrui, einer der bekanntesten in China mit Schwerpunkt Bürgerrechte. Fengrui vertrat unter anderem Mitglieder der 1999 als "böser Kult" verbotenen Meditationsbewegung Falun Gong.