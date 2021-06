Zwei US-Amerikaner haben vor einem Gericht in Tokio gestanden, Ex-Nissan-Chef Ghosn bei seiner Flucht geholfen zu haben.

Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Der ehemalige US-Soldat und sein Sohn waren im März von den USA an Japan ausgeliefert worden. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Haft.



Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi war Ende 2019 aus Japan in den Libanon geflohen. Dabei soll er in einer Kiste versteckt in einem Privatjet ausgeflogen worden sein. Ghosn wollte einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Veruntreuung entgehen.

