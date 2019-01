Prozess in New York

Im New Yorker Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquín Guzmán, genannt "El Chapo", hat die Staatsanwaltschaft dessen Verurteilung in allen Anklagepunkten gefordert.

Staatsanwältin Goldbarg appellierte in ihrem Schlussplädoyer an die Geschworenen, Guzmán wegen seiner Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Dem 61-Jährigen werden unter anderem Drogenschmuggel in die USA, Waffenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Guzmán führte laut Anklage das mexikanische Sinaloa-Kartell von 1998 bis 2014 an. Im Januar 2016 wurde er festgenommen.



Seine Verteidiger wollen ebenfalls heute ihre Plädoyers halten. Morgen könnten dann die Geschworenen ihre Beratungen aufnehmen. Der Prozess wird von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet.