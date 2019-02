Prozess in New York

Im New Yorker Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquín Guzmán, genannt "El Chapo", hat die Verteidigung einen Freispruch verlangt.

Guzmáns Anwalt Lichtman sagte in seinem Schlussplädoyer, die Zeugen der Anklage hätten gelogen wie gedruckt, um ihre eigenen Haftstrafen zu verringern. Zudem sei nicht Guzmán der Anführer des mexikanischen Sinaloa-Kartells gewesen, sondern ein anderer flüchtiger Drogenboss. Die Staaatsanwaltschaft hatte zuvor gefordert, Guzmán in allen Anklagepunkten für schuldig zu befinden. Die Geschworenen sollen am Montag ihre Beratungen aufnehmen.



Guzmán war im Januar 2016 in Mexiko festgenommen worden. Ihm werden unter anderem Drogenschmuggel in die USA, Waffenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Dem 61-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe. Der von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitete Prozess hatte im November begonnen.