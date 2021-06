Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin muss sich seit heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verantworten.

Der Deutschen wird vorgeworfen, in Syrien Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung gewesen zu sein und Kriegsverbrechen sowie Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz begangen zu haben. Laut Anklage hatte sich die 32-jährige mit ihrem Ehemann von Mitte 2014 bis Sommer 2016 in Syrien aufgehalten und sich dort dem IS angeschlossen. Die Frau war nach ihrer Ankunft in Deutschland im Oktober des vergangenen Jahres festgenommen worden und saß seither in Untersuchungshaft.

