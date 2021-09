Der TÜV Süd muss sich ab heute in einem Zivilprozess vor dem Landgericht München I wegen des Staudammbruchs im brasilianischen Brumadinho Anfang 2019 verantworten.

In dem Verfahren werfen die Gemeinde Brumadinho und Angehörige eines Todesopfers dem TÜV vor, den Damm überprüft und zertifiziert zu haben, obwohl er nicht ausreichend sicher gewesen sei. Der TÜV Süd sieht aber keine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch, weil der Bergbaukonzern Vale Vorgaben nicht eingehalten habe.



Der Bruch des Staudamms am Rückhaltebecken einer Eisenerzmine brachte eine giftige Schlammlawine ins Rollen. Mindestens 250 Menschen starben. Der Betreiberkonzern Vale erklärte sich in diesem Jahr zur Zahlung von 5,8 Milliarden Euro zur Beseitigung der sozialen und ökologischen Folgen des Dammbruchs bereit. Davon waren 1,4 Milliarden Euro für Betroffene vorgesehen.

