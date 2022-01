Sechs Beschuldigte sind nach dem Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe festgenommen worden-. Die Richter interessieren sich nun für mögliche Komplizen. (dpa / Robert Michael)

Den Beschuldigten werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Sie hätten aus dem sächsischen Staatsschatz Schmuckstücke von überragender kunst- und kulturhistorischer Bedeutung gestohlen, argumentiert die Staatsanwaltschaft vor dem Dresdner Landgericht . Staatsanwalt Weber sagte, die Tat sei gezielt vorbereitet gewesen.

Die Angeklagten hätten sich Waffen besorgt, den späteren Tatort ausspioniert und Autos mit falschen Kennzeichen verwendet. Mehrere Tage vor dem Einbruch hätten sie ein historisches Gitter am Residenzschloss, in dem sich das Grüne Gewölbe befindet, aufgeschnitten und so präpariert, dass zwei der Angeklagten am frühen Morgen des 25. November 2019 dort eindringen konnten. In einem Ausstellungszimmer schlugen sie demnach mit einer Axt Dutzende Male auf eine Vitrine ein und rissen die "einzigartigen und unersetzbaren Schmuckstücke" heraus, so Weber.

Die Ermittler hatten die Männer anhand von DNA-Spuren gefunden. Keiner der mutmaßlichen Täter hat sich bisher zu dem Fall eingelassen.

Die Beute bleibt verschwunden

Die Beschuldigten im Alter zwischen 23 und 28 Jahren gehören alle dem Berliner Remmo-Clan an. Der Prozess vor dem Landgericht Dresden wird in einem besonders gesicherten Saal geführt. Bereits jetzt sind Termine bis Oktober angesetzt.

Bei dem Einbruch am 25. Novembers 2019 raubten die Diebe aus einer Vitrine insgesamt 21 Schmuckstücke aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der geschätzte Versicherungswert liegt bei fast 114 Millionen Euro. Von der Beute fehlt jede Spur.

