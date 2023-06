Anklage gegen Ex-US-Präsident

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Charles Krupa)

Er plädierte auf nicht schuldig. Ihm wird zur Last gelegt, nach dem Ausscheiden aus dem Amt streng geheime Dokumente in seinem Anwesen in Florida aufbewahrt und versucht zu haben, sie vor den Behörden zu verstecken. Zudem soll er die Informationen mit Menschen geteilt haben, die dazu nicht berechtigt gewesen sind. Es geht um Atomwaffen und Militärpläne der USA sowie um militärische Aktivitäten anderer Länder.

Es ist die erste Anklage durch die Bundesjustiz gegen einen früheren Präsidenten in der Geschichte des Landes. Sie hindert Trump nicht an der angestrebten Kandidatur für die kommende Präsidentschaftswahl.