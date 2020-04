Es geht um Folter in einem syrischen Gefängnis. Die Angeklagten sind Syrer. Auch die mutmaßlichen Opfer stammen aus Syrien. Und nun soll ausgerechnet das kleine Oberlandesgericht Koblenz aufklären, was genau geschehen ist und wer die Schuld dafür trägt. Ist das wirklich der richtige Ort?

Es ist derzeit jedenfalls einer der wenigen überhaupt möglichen Orte für eine juristische Aufklärung. Denn: Ein Strafprozess in Syrien selbst gegen Regierungsmitarbeiter wegen Folter? Eher unwahrscheinlich. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag? Blockiert, weil Syrien dem Gerichtshof nicht beigetreten ist. Ermittlungen im Auftrag des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen? Blockiert von Russland.

Es ist gut, dass es das Weltrechtsprinzip gibt

Was bleibt ist das sogenannte Weltrechtsprinzip, das einige Länder – darunter Deutschland – in ihr nationales Strafrecht übernommen haben. Nach diesem Prinzip können Taten, die im Ausland begangen worden sind und keinen Bezug zum Inland haben – also etwa zu Deutschland, trotzdem hierzulande verfolgt werden. In Deutschland gilt dieses Prinzip seit 2002 – und es ist gut, dass es das gibt. Eben für solche Fälle, in denen eine gerichtliche Aufarbeitung auf allen anderen Wegen blockiert ist.

Sicherlich wird der Prozess eine Herausforderung für die Koblenzer Richterinnen und Richter. Überfordern wird er sie trotzdem nicht. Denn die Bundesanwaltschaft – Anklägerin in diesem Prozess – sammelt bereits seit 2011 Beweise zu Kriegsverbrechen in Syrien. Weitere Vorteile in diesem Verfahren: Die Zeuginnen und Zeugen leben in Deutschland. Sie konnten bereits ausführlich in Berlin und Karlsruhe vernommen werden. Es gibt außerdem umfangreiches Bildmaterial, das dem Gericht zur Verfügung steht. Und nicht zuletzt setzt sich eine deutsche Menschenrechtsorganisation sehr engagiert für diese juristische Aufarbeitung der Geschehnisse in Syrien ein.

Es geht um die persönliche Schuld

Aufwändig und mühsam wird es trotzdem werden. Es wird Dolmetschende und Sachverständige brauchen. Und die Bereitschaft, sich in einen Konflikt in einem fremden Land einzuarbeiten. Es gelten außerdem die strengen Regeln des deutschen Strafprozessrechts. Das heißt: Es wird nicht darum gehen, sämtliche Geschehnisse in syrischen Gefängnissen aufzuarbeiten. Es geht vielmehr ganz konkret um die persönliche Schuld der beiden Angeklagten. Was kann ihnen nachgewiesen werden, und was nicht.

Auf der Anklagebank in Koblenz sitzen außerdem nicht die führenden Köpfe der Assad-Regierung. Egal an welcher Stelle das Gericht an seine Grenzen stoßen wird: Es sollte kein Grund dafür sein, die Strafverfolgung von vornherein gar nicht erst aufzunehmen. Es ist gut, dass die deutsche Justiz zumindest den Versuch unternimmt, ihren Teil zu der Aufklärung beizutragen.

Und so völlig ohne Bezug zu Deutschland ist der Prozess am Ende außerdem ja doch nicht: Sowohl die Angeklagten als auch Zeuginnen und Zeugen haben hier in Deutschland Zuflucht gesucht.