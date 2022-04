Prozess um Mord an Khashoggi wird nach Saudi-Arabien verlegt. (imago stock&people)

Die Entscheidung folgte auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft, das Verfahren an Saudi-Arabien zu übergeben. Die Behörde hatte dies damit begründet, dass der 2020 begonnene Prozess in Istanbul nicht vorankomme, weil die Angeklagten ausländische Staatsbürger seien und Haftbefehle nicht vollstreckt werden könnten. Die türkische Verlobte Khashoggis kündigte Berufung an. Menschenrechtler kritisierten, mit der Entscheidung verstreiche die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit.

Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Saudi-Arabien getötet worden. Die saudische Regierung räumte den Mord auf internationalen Druck hin ein. Eine UNO-Sonderberichterstatterin fand Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen bin Salman.

