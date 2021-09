Im Prozess um die Terror-Anschläge in Paris hat der Hauptangeklagte mehrere seiner mutmaßlichen Komplizen für unschuldig erklärt.

Sie hätten ihm einen Freundschaftsdienst erwiesen, aber von nichts gewusst und säßen nun unschuldig im Gefängnis, erklärte der Franko-Marokkaner am zweiten Tag der Verhandlung. Der Prozess wurde kurzzeitig unterbrochen, weil der Angeklagte nach Ansicht der Richter mit provozierenden Äußerungen vom Prozessthema abwich. Zum Auftakt hatte sich der 31-jährige gestern dazu bekannt, Anhänger der Terrormiliz IS zu sein.



Die Organisation hatte die Anschlagsserie in Paris im November 2015 für sich reklamiert. Fast gleichzeitig griffen damals mehrere Täter den Konzertsaal Bataclan, mehrere Straßencafés sowie Menschen vor einem Fußballstadion an. Es gab 130 Tote und rund 680 Verletzte. Der Angeklagte ist das letzte noch lebende Mitglied des Terrorkommandos. Neben ihm sind 19 weitere Personen angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.