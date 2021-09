Zum Auftakt des Prozesses um die Terror-Anschläge in Paris hat sich der Hauptangeklagte Abdeslam dazu bekannt, Anhänger der Terrormiliz IS zu sein.

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach seinem Beruf antwortete der Franko-Marokkaner, er habe "jeden Beruf aufgegeben", um - Zitat - "Soldat des Islamischen Staates" zu werden und fügte hinzu, es gebe "keinen Gott außer Allah". Das letzte noch lebende Mitglied des Terrorkommandos war bereits in Belgien wegen Schüssen auf Polizisten zu einer Haftstrafe verurteilt und später an Frankreich ausgeliefert worden. Neben dem 31-Jährigen sind noch 19 weitere Personen angeklagt.



Im November 2015 waren bei den fast gleichzeitig ausgeführten Anschlägen in der französischen Hauptstadt auf den Konzertsaal Bataclan, mehrere Straßencafés sowie vor einem Fußballstadion 130 Menschen getötet und 683 Menschen verletzt worden. Ein Urteil wird frühestens für Mai 2022 erwartet. Die Terrororganisation IS hatte die Attentate damals für sich reklamiert.

