Der Journalist Deniz Yücel ist mit seiner Entschädigungs-Klage gegen die Türkei gescheitert.

Ein Gericht in Istanbul hat seinen Antrag abgewiesen mit der Begründung, die Bedingungen für einen solchen Prozess seien nicht gegeben. Nach Angaben der Medienrechtsorganisation MLSA will Yücels Anwalt den Fall jetzt vor ein höheres Gericht bringen.



Yücel fordert vom türkischen Staat umgerechnet rund 400.000 Euro - als Entschädigung für Freiheitsberaubung und entgangene Einnahmen sowie zur Erstattung der Anwaltskosten. Yücel saß ein Jahr lang in der Türkei in Untersuchungshaft. Im Februar wurde er freigelassen, das Verfahren wegen "Terrorpropaganda" gegen ihn geht jedoch weiter. Ihm drohen bis zu 18 Jahre Haft.