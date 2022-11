Die Flughafenhalle in Brüssel nach einer der Explosionen im Jahr 2016 (Twitter @wardmarkey)

Angeklagt sind zehn Männer, denen eine Beteiligung vorgeworfen wird. Es ist das bisher größte Verfahren vor einem belgischen Schwurgericht. Zunächst wird eine aus Bürgerinnen und Bürgern bestehende Jury gebildet, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird und die den drei Berufsrichtern zur Seite steht. Die eigentliche Verhandlung soll am Montag eröffnet werden. Der Prozess findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Er ist bis Juni terminiert.

Bei den Selbstmordattentaten hatten sich am 22. März 2016 mehrere Täter am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer U-Bahn-Station in die Luft gesprengt. Insgesamt wurden 32 Menschen getötet, 340 wurden verletzt.

