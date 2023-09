Prozess um Todesschwadron in Belarus in der Schweiz. (Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa)

Vor dem Gericht in St. Gallen steht ein Mann aus Belarus, der dort nach eigenen Angaben als Mitglied eines solchen Kommandos im Jahr 1999 an der Ermordung von drei Oppositionellen beteiligt war. Er war 2018 in die Schweiz geflüchtet. Dort machte er seine Beteiligung an der Aktion unter anderem in seinem Asylantrag als Grund geltend, warum er Schutz brauche. Die Schweizer Justiz leitete daraufhin ein Strafverfahren ein.

Zum Prozessauftakt gab der Mann an, lediglich an der Ergreifung der späteren Opfer beteiligt gewesen zu sein, nicht aber an ihrer Ermordung. Diese seien vom belarussischen Machthaber Lukaschenko in Auftrag gegeben worden.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.