Immer wieder sterben auch Unbeteiligte bei illegalen Autorennen auf deutschen Straßen. (5vision.media /dpa/dpa-Bildfunk )

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Angeklagten ein verbotenes Autorennen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung vor. Er soll mit mindestens 305 Kilometern in der Stunde auf der Autobahn 95 mit einem gemieteten Sportwagen einen Unfall verursacht haben. Sein 23 Jahre alter Beifahrer starb bei dem Unfall, bei dem der Wagen in drei Teile zerrissen wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lieferte er sich vorher mit Freunden auf der Autobahn ein illegales Rennen mit gemieteten Luxusautos.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.