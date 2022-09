Islamistischer Terror

Mutmaßliche Attentäter und Terroristen (Archivbild) (picture-alliance / dpa-Grafik)

Damals töteten IS-Selbstmordattentäter am Flughafen sowie in einer Metro-Station 32 Menschen; hunderte weitere wurden teils schwer verletzt. Zehn Männer sind wegen der Taten angeklagt, einer von ihnen soll allerdings inzwischen in Syrien gestorben sein. Für das Verfahren sind sechs bis neun Monate angesetzt; es gibt allein mehr als 900 Nebenkläger. Heute beginnt zunächst eine Anhörung mit der Festlegung der Zeugen sowie deren Reihenfolge. Der Prozess selbst soll am 13. Oktober beginnen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.