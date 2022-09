Eine Frau gedenkt der Opfer des Anschlags. Archivbild (AFP - Emmanuel Dunand)

Neun Angeklagte erschienen zur Vorverhandlung im zuständigen Gericht. Sechs von ihnen kehrten kurz darauf jedoch in ihre Zellen zurück. Sie protestierten damit gegen ihre Unterbringung in Glaskabinen im Gerichtssaal, die nach ihrer Ansicht unter anderem die Kommunikation mit den Anwälten erschweren.

In der Vorverhandlung soll festgelegt werden, welche Zeugen gehört werden. Der eigentliche Prozess beginnt am 13. Oktober. Den Angeklagten wird vielfacher Mord beziehungsweise versuchter Mord vorgeworfen. Ein zehnter mutmaßlicher Täter soll inzwischen in Syrien gestorben sein.

Bei den Anschlägen in Brüssel hatten IS-Selbstmordattentäter am Flughafen sowie in einer Metro-Station insgesamt 32 Menschen getötet. Für das Verfahren sind sechs bis neun Monate angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.