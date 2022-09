Sechs Jahre nach dem Anschlag in Nizza beginnt jetzt der Prozess. (Olivier Anrigo / picture alliance / dpa)

Den sieben angeklagten Männern und einer Frau drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich. Drei der Beschuldigten müssen sich auch wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Damals hatte die Terrormiliz Islamischer Staat erklärt, sie habe den Anschlag verübt.

Am 14. Juli 2016 war ein Tunesier in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Der Mann wurde nach der Tat erschossen. Obwohl es Hinweise auf eine islamistische Radikalisierung des Täters gab, wurde zunächst keine Verbindung zum IS gefunden. - Das Justizverfahren ist auf dreieinhalb Monate angesetzt.

