Ein Schild mit dem Berliner Wappen und dem Schriftzug "Kammergericht" hängt am Eingang zum Berliner Kammergericht im Heinrich-von- Kleist-Park in Schöneberg. (dpa / picture-alliance / Paul Zinken)

Die Generalstaatsanwaltschaft legt dem 29-jährigen Syrer zur Last, sich 2014 in seiner Heimat der Islamistenorganisation "Ahrar al-Scham" angeschlossen zu haben. Sie wird für Morde und Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht. Der Angeklagte soll dreimal an bewaffneten Einsätzen gegen das Regime von Diktator Assad teilgenommen haben. Er selbst gab an, Teil der Oppositionsbewegung gewesen zu sein, zu der auch "Ahrar al-Scham" gehöre. Er habe am Grenzübergang lediglich Pässe kontrolliert. Er habe nur arbeiten wollen, um Geld zu verdienen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.