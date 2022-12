Landgericht Köln

Außenansicht des Landgerichts Köln (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Angeklagt ist ein 45-Jähriger unter anderem wegen über 100 Fällen von sexualisierter Gewalt an Kindern. Unter anderem soll er sich auf Online-Plattformen als Babysitter angeboten und so Kontakte zu Familien geknüpft haben. Die Details sorgten bei Bekanntwerden bundesweit für Bestürzung. Der Angeklagte und zahlreiche andere Männer sollen zudem Aufnahmen ausgetauscht haben, die sexualisierte Gewalt an Kindern mit - Zitat - "unvorstellbarer Brutalität" zeigen. Der Prozess ist bis Ende Februar angesetzt.

Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Claus, mahnt mehr Bewusstsein im eigenen privaten Umfeld an. 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse seien betroffen. Täter und Täterinnen seien dabei meist keine Fremden, sondern Bekannte, Familienmitglieder oder Personen mit engem Kontakt zu den Kindern. Claus hatte jüngst unter dem Motto "Schieb den Gedanken nicht weg!" eine Aufklärungskampagne gestartet.

