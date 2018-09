In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat es bei 145 Asylverfahren Verstöße gegeben.

Das seien rund 1,1 Prozent aller Verfahren, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den abschließenden Prüfbericht. Bisher war von 165 groben Fehlern die Rede gewesen. Bei den Entscheidungen seien aktenkundige Sachverhalte wie bereits gewährter Schutz in einem anderen EU-Staat oder Belege für eine Identitätstäuschung ignoriert worden. Untersucht wurden den Angaben zufolge alle positiven Entscheide von 2006 bis zum ersten Quartal dieses Jahres.



Die Bremer Außenstelle war im Frühjahr massiv in die Kritik geraten. Damals hieß es, in rund 1.200 Fällen sei zu Unrecht Asyl gewährt worden.