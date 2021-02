Die AfD hat in zwei Gerichtsentscheidungen Recht bekommen, bei denen es um eine mögliche Einstufung der Partei als Prüffall des Verfassungsschutzes ging.

Das Verwaltungsgericht Berlin verfügte in einer Eilentscheidung, dass das Bundesinnenministerium einen Tweet löschen muss. Das Ministerium habe mit dem Tweet geäußert, dass es sich bei der AfD um einen Prüffall des Verfassungsschutzes handle, stellte das Gericht fest. Dadurch werde die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb erheblich geschmälert. Eine Berichterstattung über Prüffälle sei gesetzlich nicht vorgesehen. Das Bundesverfassungsschutzgesetz erlaube dies erst bei Verdachtsfällen, so die Begründung des Gerichts.



In einem ähnlich gelagerten Rechtsstreit entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf, dass auch der AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen nicht öffentlich als "Prüffall" bezeichnet werden darf. Hier ging es unter anderem um Äußerungen von Landesinnenminister Reul von 2019.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.