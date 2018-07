Patienten in der Psychiatrie dürfen nur nach einer richterlichen Entscheidung länger als eine halbe Stunde fixiert werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden.

Wird eine Fixierung in der Nacht vorgenommen, muss demnach eine richterliche Entscheidung am nächsten Morgen eingeholt werden, erklärte das Gericht. Zwei Betroffene aus Bayern und Baden-Württemberg hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht.



Die Fixierung eines Patienten sei ein Eingriff in dessen Grundrecht auf Freiheit der Person und nur als letztes Mittel zulässig, sagte der Vorsitzende des Zweiten Senats, Voßkuhle. Über die Unterbringung von Patienten in der geschlossenen Psychiatrie entscheidet in Deutschland ein Richter. Das Gericht gibt den Ländern Bayern und Baden-Württemberg bis Mitte 2019 Zeit, verfassungsgemäße Rechtsgrundlagen zu schaffen.



Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Deister, bezeichnete das Urteil als hilfreich. Deister sagte im Deutschlandfunk, auf der einen Seite stärke es das Selbstbestimmungsrecht der Patienten. Auf der anderen Seite gebe es für das Personal nun eine klare Vorgabe, wie es sich in solchen Situationen zu verhalten habe. "Und es wurde klar, dass es bestimmte psychische Erkrankungen gibt, die eben manchmal - möglichst kurzfristig - solche Maßnahmen erfordern", fügte er hinzu.



Deister, der als Sachverständiger in dem Prozess aufgetreten war, erwartet nun neue Herausforderungen für die Einrichtungen. Man werde mehr Personal brauchen und mehr investieren müssen. Um in Beziehung zum Patienten zu bleiben, brauche man Zeit.



(Az. 2 BvR 309/15 u.a.)

