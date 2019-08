Nach der Tat am Frankfurter Hauptbahnhof hat der Psychologe Werner Greve gemahnt, kein falsches Misstrauen zuzulassen.

So könnten weder die Herkunft des Täters noch seine Hautfarbe sein Handeln erklären, sondern allein sein innerer Zustand, sagte Greve im Deutschlandfunk. "Es liegt an uns, uns klarzumachen, dass das auch für unser Misstrauen keine Rolle spielen darf." Greve sagte weiter, betrachte man die absoluten Zahlen, gehe es ohnehin um sehr wenige Ereignisse. Diese nähmen aber oft sehr viel Aufmerksamkeit in Anspruch, sodass man die Zahl überschätze.



Der Psychologe regte an, mögliche Gefühle der Angst in Folge von Taten wie in Frankfurt positiv zu nutzen. Angst erhöhe beispielsweise die Vorsicht, was wiederum Risiken verringern könne. Die Forschung habe überraschenderweise gezeigt, dass die meisten Menschen negative Ereignisse positiv nutzen könnten. "Wir sind erstaunlich gut darin, aus belastenden Erfahrungen, auch Verlusten, Positives gewinnen zu können", sagte Greve.



Eine Tat wie in Frankfurt führe jedoch auch Endlichkeit und Fragilität des Lebens vor Augen sowie einen Rest an Ausgeliefertsein, der auch in der modernen Welt noch da sei. "Wir sind es nicht mehr sehr gewohnt, daran zu denken, dass wir alle auf dünnem Eis gehen", sagte der Psychologe. Darüber nachzudenken, könne mehr Bewusstsein für die positiven Seiten der Gegenwart schaffen. "Das ist vielleicht einer der Aspekte, was wir aus Krisen gewinnen können."



In Frankfurt waren am Montag ein achtjähriger Junge und seine Mutter vor einen Zug gestoßen worden. Beschuldigt wird ein 40-jähriger Eritreer, der 2006 in die Schweiz eingereist war und dort einen Asylantrag stellte, der 2008 genehmigt wurde. Er befand sich nach Angaben der Schweizer Behörden in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung.