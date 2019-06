Aus schweren Lebenskrisen können Menschen auch gestärkt hervorgehen. Doch das werde in der deutschen Forschung bislang nicht ausreichend thematisiert, bemängelt die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry.

Es gebe nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, also das Betroffensein von Trauma, sondern auch das posttraumatische Wachstum, sagte die Professorin an der Uni Trier der Deutschen Presse-Agentur. Zwar gehe es bei Schicksalsschlägen oder erlebten Katastrophen in der Regel zunächst darum, ein Trauma zu bewältigen. "Zusätzlich gibt es aber bei rund 60 Prozent der Menschen, die traumatisiert sind, einen Entwicklungsschub, einen Wachstumsschub", erklärt Brohm-Badry. Das belegten zahlreiche empirische Befunde von Krebspatienten sowie von Katastrophenopfern: "Man erlebt eine Stimmigkeit mit sich selbst und kann wesentlich stärker unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist im Leben."