Neid steht aus Sicht der Psychologin Lilli Gast am Anfang jeder Verfolgung einer sogenannten Minderheit.

Das sei bereits für die Judenverfolgung zutreffend, sagte sie im Deutschlandfunk. Überhaupt beginne die Konstruktion von Minderheiten mit einem Appell an den Affekt des Neids: "Der Fingerzeig: Schaut her, was die haben, das stünde eigentlich euch zu." Der Ausschluss von Menschen aus einer Gruppe lasse sich "sehr leicht" konstruieren, indem man Neid hervorrufe.

Neoliberalismus als Motor

Neid bringe den Menschen an die Grenzen seiner Möglichkeiten, führte die Vizepräsidentin und Professorin an der International Psychoanalytic University Berlin aus. Ziel müsse daher sein, den Menschen dazu zu bringen, seine Begrenztheit anzuerkennen. Das ist aus ihrer Sicht keine pädagogische Aufgabe, sondern eine ethische und damit eine gesellschaftliche. Das ethische Prinzip dahinter sei im Grunde die Anerkennung von Differenz, erläuterte Gast. So lange sich die Gesellschaft in einer neoliberalen Verfasstheit befinde, in der Wettbewerb, Rivalität und dergleichen Wachstumsmotoren seien, würden Differenzen immer hierarchisiert - "und damit auch schlecht ausgehalten."