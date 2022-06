Bundesverband

Während Alkohol tödlich sein könne, gelte Cannabis dagegen als moderat schädliche Droge. Deshalb soll es legalisiert werden. (picture alliance / Panther Media)

Nötig sei ein Mindestalter von 18 Jahren für den Kauf aller legalen Drogen, heißt es nach Angaben der dpa in einer Stellungnahme der Kammer. Der Verkauf dürfe nur noch in lizensierten Geschäften und durch Fachpersonal erfolgen, das in der Suchtprävention ausgebildet sei, heißt es. Die Psychotherapeuten drängen ferner auf höhere Alkoholsteuern und einen Mindestpreis für Alkohol.

Zugleich plädierte die Kammer für eine Legalisierung von Cannabis. Während Alkohol tödlich sein könne, gelte Cannabis dagegen als moderat schädliche Droge, hieß es. Die Ampelkoalition bereitet derzeit eine kontrollierte Cannabis-Freigabe vor. Dieser Schritt ist nach wie vor umstritten.

